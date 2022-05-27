شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على غيابات الزمالك أمام الإسماعيلى قبل مواجهة الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب 3 لاعبين من نادى الزمالك عن مواجهة الإسماعيلى المقرر لها غدا، ضمن مباريات الجولة الـ21 للدورى، وهى المواجهة التى لا تقبل القسمة على اثنين خاصة أن الفريقين يحتاجان للفوز والحصول على نقاط المباراة الثلاثة.

يغيب عن مواجهة الزمالك والإسماعيلى غدا كل من طارق حامد وشيكابالا وحمزة المثلوثى للإصابة، حيث يعانى طارق حماد من الام في الركبة وشيكابالا من اجهاد في العضلات وحمزة المثلوثي التواء في الكاحل.

من ناحية أخرى حذر البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك لاعبيه من انتفاضة الإسماعيلي قبل مواجهة الفريقين والمقرر لها السادسة والنصف من مساء غدا ضمن مباريات الجولة الـ 21 من الدورى.

وتحدث فيريرا مع لاعبيه مؤكدا أن فريق الإسماعيلي يعيش انتفاضة علي مستوى النتائج وتحديدا منذ تولي حمزة الجمل مهمة تدريب الفريق، حيث حقق الدراويش انتصارين على المصرى البورسعيدى وسيراميكا كليوباترا وتعادل مع البنك الأهلى بخلاف تطور مستوى لاعبيه وهو ما يزيد من صعوبة مباراة الغد.

طلب البرتغالى جيسوالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الزمالك من عبد الله جمعة الظهير الأيسر ضرورة إنقاص وزنه خلال الفترة المقبلة، ليكون جاهز بدنيا من أجل المشاركة فى التشكيل الأساسى للمباريات القادمة للفريق.

وأكد فيريرا للاعب أنه يمتلك مهارة كبيرة والفريق في حاجة لمجهوده لكن يحتاج إلى إنقاص وزنه فى أسرع وقت، وطلب فيريرا من معاونيه تنفيذ برنامج تأهيل مكثف لعبد الله جمعة لكى يكون جاهز للمشاركة فى المباريات أساسيا.

في سياق مختلف كشف إسلام جمال، المعد البدنى الخاص بطارق حامد لاعب وسط الزمالك، تفاصيل إصابته وسبب غيابه عن المباريات خلال الفترة الأخيرة.

وقال إسلام جمال، فى تصريحات تليفزيونية، "طارق كان يعانى من إصابة فى الركبة مرتبطة بالرباط الصليبى الخلفى، وبعدما تعافى منها، وشعر أن التعافى لم يأت بنسبة 100%".

وأضاف: "أثناء اللعب يشعر حامد بأن هناك تعليقة في قدمه، واللاعب المحترف هنا لا بد أن يعالج الأمر ويتعافى بنسبة كاملة وهذا ما فعله طارق حامد".

واختتم حديثه قائلا: "إصابة طارق حامد غير مقلقة، وسيعود قريبا بشكل طبيعى".