شكرا لقرائتكم خبر عن ديانج: نسعى لإسعاد جماهير الأهلى بلقب جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، أكد أنه يتمنى أن يكون التوفيق حليفًا لـ الأهلى فى المباراة النهائية لدورى أبطال أفريقيا أمام فريق الوداد المغربى، المقرر إقامتها مساء الاثنين المقبل.

وتحدث ديانج عن مباراة الوداد قائلا "لا توجد مباراة سهلة فى دورى أبطال أفريقيا.. كل مباريات البطولة من بدايتها صعبة، ونحن اليوم نستعد لخوض النهائي، ونسعى لبذل أقصى ما لدينا من مجهود وحسم اللقب بغض النظر عن أي صعوبات".

وأضاف: "أتمنى أن يوفقني الله وزملائي لحصد لقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.. ستكون اللحظة الأسعد في حياتي".

واختتم ديانج تصريحاته مؤكدا أن لاعبي الأهلي سيبذلون قصارى جهدهم في المباراة النهائية أمام الوداد؛ من أجل تحقيق الفوز وإسعاد جماهير النادي من خلال التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للموسم الثالث على التوالي والمرة الحادية عشرة في تاريخ النادي.