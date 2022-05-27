شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الأهلى تحفز لاعبى الفريق قبل نهائى أفريقيا: أنتم أبطال فى قهر المستحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشن عدد من جماهير النادى الأهلى مجموعة من الهاشتاجات المحفزة للاعبى الفريق الأحمر، قبل مواجهة الوداد البيضاوى المغربى، مساء الاثنين المقبل 30 مايو، فى نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا، ومطالبة اللاعبين بالتتويج بالبطولة الـ11 فى تاريخ القلعة الحمراء والثالثة على التوالى، ومن هذه الهاشتاجات #رجاله_الاهلي_قد_التحدي و#حلم_الحاديه_عشر، فى قائمة ترندات تويتر فى الساعات الماضية وتصدرا القائمة بعشرات الآلاف من التغريدات.

وتنوعت تغريدات المدونين، حيث قال رجب: "بطولة بنتحدى بيها الفساد والظلم، بطولة كل الظروف ضدنا وكل اللى احتجناهم خذلونا، بس رجالتنا عودونا فى الظروف الصعبة معدنهم بيبان وبيقدروا يظهروا للدنيا كلها انهم أبطال وقادرين يحققوا المستحيل"، وقال إينو: "نسور الأهلي في الموعد دائما في المواقف الصعبة، وده سبب اننا دايما الأبطال، المنافس هو اللي بيخاف من اسم الأهلى، انزل والعب راجل زى كالعادة فرح شعبك وارجع بالحادية عشر".

وقال آسر: "جبتوها من تونس كتير ومن المغرب غلبتم الوداد على أرضه اكتر منه، البطولات العشرة جبتوا اكتر من نصها خارج مصر، انتوا قدها، انتوا لو في حالتكم وروحكم تكسبوا مستريح وسكور كمان، انتوا قد التحدي وجبوها من المغرب"، وقال طارق محسن: "جمهوركم بيناديكم.. أفريقيا الله يخليكم، من أجل المجد يا أهلي، مش أول موقف صعب يعدي علينا، كل تحدى بنحتفل فى نهايته، يوم 30 عاوزين نحتفل يا أبطال".

وقال محمد حجاج: "بصو يا رجالة إحنا عارفين إنكم بقالكم 3 مواسم بتموتوا نفسكم عشان تسعدونا وعارفين إن معظمكم مجهدين ومحتاجين راحة طويلة بعد مجهود الموسمين السابقين اللي فرحتونا فيهم وأخدتوا 2 افريقيا و2 برونز كأس عالم بالإضافة إلي الدوري و2 سوبر إفريقي والكأس، بس دا قدر الأهلي"، وقال محمد سمير: "قدركم انكم الأفضل ولازم تجيبوها عشان تكونوا قدوة لأجيال يا أبطال في قهر المستحيل".

ويستعد فريق الأهلى لمواجهة الوداد المغربى للحفاظ على اللقب الأفريقى للمرة الحادية عشرة فى تاريخه والثالثة على التوالى، وتأهل فريق الأهلى للمباراة النهائية لدورى أبطال أفريقيا للموسم الثالث على التوالى، بعدما نجح فى الحصول على اللقب الموسمين الماضيين، وسيكون الأهلى على موعد مع مباراة قوية ضد الوداد المغربى، الذى حجز مقعده فى النهائى على حساب بترو أتلتيكو الأنجولى.

وجاء تأهل الأهلى على حساب وفاق سطيف الجزائرى، بعد الفوز فى القاهرة (4-0)، والتعادل فى الجزائر (2-2) بالدور نصف النهائى.

وضمت قائمة الأهلى المتواجدة فى المغرب لمواجهة الوداد 28 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي وبدر بانون ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وكريم فؤاد وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية ومحمد محمود وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان وبيرسي تاو ومحمد شريف وصلاح محسن وحسام حسن وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا.























