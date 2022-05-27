شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة مباراة الزمالك والإسماعيلى باستاد القاهرة بعد تأخر الموافقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت رابطة أندية الدورى الممتاز على إقامة مباراة الزمالك والإسماعيلى على استاد القاهرة الدولى فى موعدها المحدد مسبقا غدًا السبت فى السادسة والنصف، بعد تأخر وصول الموافقات على نقل المباراة لاستاد الدفاع الجوي.

وأصدرت رابطة الأندية بيانا جاء نصه كالتالى: حيث إنه لم تصل أى موافقات إلى رابطة الأندية حتى تاريخه فيما يخص نقل مباراة الزمالك والإسماعيلى إلى استاد الدفاع الجوى، فقد تقرر إقامة المباراة في موعدها يوم السبت الموافق 28 مايو الجاري باستاد القاهرة.

ويحرص الجهاز الفني على متابعة جميع المباريات للوقوف على العناصر المميزة التى ستنضم لمعسكر المنتخب المقبل، وذلك ضمن برنامج الاستعداد لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.

فى سياق متصل، بات محمد فوزي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، ضمن اهتمامات الجهاز الفني للفراعنة خاصة بعد تألقه بشكل لافت للنظر ومساهمته فى إستعادة الفريق لمستواه المعتاد تحت قيادة حمزة الجمل.

وجدير بالذكر أن فوزى انضم للقائمة المبدئية لمنتخب مصر فى بطولة كأس الأمم الأفريقية بنسختها الماضية قبل أن يتم استبعاده من القائمة النهائية.