شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة تنسيقية من وفد كاف للاعبى الأهلى والجهاز الفنى قبل نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد وفد من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف صباح اليوم الجمعة في مقر إقامة بعثة الأهلي في المغرب لعقد محاضرة تنسيقية مع اللاعبين والجهاز والإداري بشأن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام فريق الوداد بطل المغرب في المباراة المقرر إقامتها مساء الاثنين المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، ويسعى الأهلي للحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا، والفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة في تاريخه والثالثة على التوالي.

وضم وفد كاف أعضاء من الإدارات المختلفة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لشرح التفاصيل والمستجدات والأمور التنظيمية المتعلقة بنهائي دوري أبطال أفريقيا. وكان الأهلي قد خاض مرانه الأول بالمغرب، مساء أمس الخميس على ملعب الاتحاد الرياضي البيضاوي.

وحرص الجهاز الفني على الاجتماع بالفريق قبل بداية مران الأهلي، وتحدث بيتسو موسيماني، المدير الفني، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، مع اللاعبين حول أهمية الأيام المقبلة، والتشديد على التركيز في مباراة الوداد بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأدى لاعبو الأهلي بعدها فقرات بدنية متنوعة في بداية المران، تحت إشراف كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق. وقاد بيتسو موسيماني، المدير الفني، وسامي قمصان المدرب العام، جانبًا من التدريبات الفنية المتنوعة للاعبين.

كما أدى رباعي حراسة المرمى بالفريق جانبًا من التدريبات البدنية المتنوعة وفقرات تدريبية للحراس تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.

واختتم الأهلي مرانه أمس بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين وظهروا في حالة بدنية وفنية جيدة استعدادًا للقاء الوداد.