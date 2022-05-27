7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 27 / 5 / 2022 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها عبد الله السعيد خارج حسابات منتخب مصر فى مباراتى غينيا وإثيوبيا، واتحاد الكرة يطلب 40 ألف مشجع فى مباراة مصر وغينيا بتصفيات أمم افريقيا.

عبد الله السعيد خارج حسابات منتخب مصر فى مباراتى غينيا وإثيوبيا

تأكد غياب عبد الله السعيد لاعب بيراميدز عن معسكر منتخب مصر المقبل، استعدادا لمباراتى غينيا وإثيوبيا فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 يومى 5 و9 يونيو المقبل.

اتحاد الكرة يطلب 40 ألف مشجع فى مباراة مصر وغينيا بتصفيات أمم افريقيا

طلب اتحاد الكرة من الجهات الأمنية حضور 40 ألف مشجع فى مباراة منتخب مصر وغينيا يوم 5 يونيو المقبل باستاد القاهرة، فى افتتاح التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 فى كوت ديفوار.

أوناجم وسيسيه خارج الزمالك نهاية يونيو توفيرا لراتبيهما

تدرس إدارة الكرة بنادى الزمالك السماح للثنائى رزاق سيسيه ومحمد أوناجم بالرحيل عن الفريق نهاية يونيو المقبل، وذلك عقب انتهاء عقديهما مع النادى، واتفق اللاعبان مع إدارة الزمالك على الرحيل نهاية الموسم دون تجديد للتعاقد.

تذكرتى تعلن استمرار حجز تذاكر مباراة الزمالك والإسماعيلى لحين تحديد الملعب

أعلنت شركة تذكرتى فتح باب حجز تذاكر مباراة الزمالك والإسماعيلى المقرر إقامتها غدا السبت فى الأسبوع الـ21 بالدورى العام، أمام جماهير الناديين لحين تحديد ملعب المباراة.

طلب جديد من الأهلى لتأمين جمهوره فى نهائى أفريقيا أمام الوداد بالمغرب

طلب مسئولو النادى الأهلى من نظرائهم فى الاتحاد المغربى ونادى الوداد تخصيص باب لدخول جمهور المارد الأحمر فى مباراة الوداد بنهائى دورى أبطال أفريقيا.

فيريرا يطالب عبد الله جمعة بإنقاص وزنه للمشاركة أساسيا

طلب البرتغالى جيسوالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الزمالك من عبد الله جمعة الظهير الأيسر ضرورة إنقاص وزنه خلال الفترة المقبلة، ليكون جاهز بدنيا من أجل المشاركة فى التشكيل الأساسى للمباريات القادمة للفريق.

الأهلى يحذر لاعبيه من السوشيال ميديا قبل نهائى دورى أبطال أفريقيا

وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى رسالة تحذير للاعبيه من خطورة التعامل مع السوشيال ميديا قبل المباراة المرتقبة أمام الوداد المغربى المقرر لها التاسعة مساء الاثنين المقبل على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، وطالب عبد الحفيظ لاعبى الأهلى بالتركيز فى المباراة وعدم الانشغال بأمور أخرى بعيداً عن المباراة المصيرية فى ظل رغبة الجهاز الفنى فى تسجيل إنجاز أفريقى جديد يضاف لإنجازات هذا الجيل من اللاعبين.