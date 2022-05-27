الأهلى يختتم استعداداته لربع نهائى أفريقيا للكرة الطائرة سيدات

القاهرة - سامية سيد - اختتم الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بالنادى الأهلى مرانه الصباحى، الذى خاضه داخل صالة مركز قليبية التدريبى، وذلك فى إطار استعداداته لمواجهة ربع نهائى البطولة الأفريقية للأندية.

ويلتقى الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بالنادى الأهلى مع نظيره الأولمبى القليبى التونسى، فى دور الـ8 لبطولة أفريقيا للأندية، المقامة بتونس، غدًا السبت.

ركز حمدي الصافي المدير الفني لـ« سيدات طائرة الأهلي» على بعض الجوانب الفنية والخططية، إلى جانب اهتمامه بالتدريب على الإرسال والاستقبال وتقوية حائط الصد الدفاعي، وذلك من أجل الوصول إلى أفضل حالة فنية قبل مواجهة الغد المهمة.

ووصل سيدات طائرة الأهلي إلى ربع نهائي بطولة إفريقيا عقب فوزه في دور الـ 16 أمس الخميس على حساب فريق أسيك ميموزا الإيفواري، بنتيجة 3 - 0

وتضم بعثة الفريق في تونس 13 لاعبة، وهن: شروق فؤاد، وسهيلة وفيق، ونهلة سامح، وزينة العليمي، ودعاء الغباشي، وسارة أمين، ومريم مصطفى، وندى وليد، وآية الشامي، ومايا ممدوح، وفريدة عسقلاني، ومريم متولي، ومي غزال.

ويضم الجهاز الفنى لـ"سيدات طائرة الأهلي" كلا من المدير الفني حمدي الصافي، وياسر صلاح المدرب العام، وأيمن فؤاد عبد السلام المدرب المساعد، ورانيا عبد العزيز مدرب الأحمال، وإيهاب حسن المدير الإداري، وأشرف عباس الإداري، وهدير وحيد طبيب الفريق، ومي محمود المحلل التقني، ومنى مراد أخصائي التدليك.