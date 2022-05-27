شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يرفض هدايا الأهلى والزمالك ويكتفى بوصافة الدورى مؤقتاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض فريق بيراميدز بقيادة اليوناني تاكيس جونياس، هدايا قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، بعدما تعثر في آخر 3 لقاءات بالدوري العام ليتعادل في مباراتين ويخسر مباراة آخرى، ويفقد 7 نقاط ثمينة فى سباق صدارة ترتيب الدورى العام، دون أن يستغل تعثر الأهلى والزمالك فى الجولات الأخيرة.

وشهدت آخر ثلاث مباريات تعادل بيراميدز سلبياً مع فاركو، ثم الهزيمة بهدف نظيف أمام الاتحاد السكندرى وأخيراً التعادل سلبياً مع فيوتشر، ليحصد نقطتين فقط من أصل 9 نقاط.

ولم يستغل بيراميدز تعثر الزمالك، الذى سقط فى فخ الهزيمة خلال آخر مباراتين، بعدما خسر من إنبى 2/0، ثم الطلائع 1/0، وكذلك تعثر الأهلي الذي لم يحصد في أخر 5 مباريات بالدوري سوى 8 نقاط من أصل 15 نقطة.

واكتفى فريق بيراميدز بالبقاء فى المركز الثانى بترتيب جدول مسابقة الدورى العام بشكل مؤقت، بعدما حصد 40 نقطة بعد خوضه 20 مباراة، حيث فاز بيراميدز في 12 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر مثلهم، وسجل لاعبو بيراميدز 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 14 هدفاً.

ويستعد بيراميدز لمواجهة النادي المصري، في المباراة التي تجمع الفريقين الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقات الدوري العام والمقرر إقامتها على استاد برج العرب بالأسكندرية.