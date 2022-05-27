شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس التجديد لـ روقا موسمين بناء على رغبة فيريرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس إدارة الكرة بنادى الزمالك برئاسة أمير مرتضى منصور، تجديد تعاقد محمد أشرف روقا لاعب وسط الفريق لمدة موسمين مقبلين عقب انتهاء تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالى، وذلك بناء على رغبة البرتغالى جيسوالدو فيريرا المدير الفنى للفريق.

وأكد مصدر داخل إدارة الكرة بالزمالك أن فيريرا طلب بقاء روقا فى الزمالك للموسم المقبل على أقل تقدير بعدما قدم اللاعب مستوى جيدا فى المباريات التى شارك بها، وكان خير بديل لطارق حامد الذى غاب عن عدد كبير من مباريات الفريق مؤخرا.

كما تدرس إدارة الكرة بنادى الزمالك السماح للثنائى رزاق سيسيه ومحمد أوناجم بالرحيل عن الفريق نهاية يونيو المقبل وذلك عقب انتهاء عقديهما مع النادي، واتفق اللاعبان مع إدارة الزمالك علي الرحيل نهاية الموسم دون تجديد للتعاقد.

وجاء اقتراح إدارة الكرة بالموافقة علي رحيل الثنائي بنهاية يونيو دون الانتظار لنهاية الموسم في 30 أغسطس لتوفير راتبيهما فى ظل خروجهما من حسابات البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للفريق .

من ناحية أخرى طلب البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك من عبد الله جمعة الظهير الأيسر ضرورة انقاص وزنه خلال الفترة المقبلة، ليكون جاهز بدنيا من أجل المشاركة في التشكيل الأساسي للمباريات القادمة للفريق.

وأكد فيريرا للاعب انه يمتلك مهارة كبيرة والفريق في حاجة لمجهوده ولكن يحتاج الي انقاص وزنه في اسرع وقت، وطلب فيريرا من معاونيه تنفيذ برنامج تأهيل مكثف لعبد الله جمعة لكي يكون جاهز للمشاركة في المباريات أساسيا.

من ناحية أخرى كشف إسلام جمال، المعد البدني الخاص بطارق حامد لاعب وسط الزمالك، تفاصيل إصابته وسبب غيابه عن المباريات خلال الفترة الأخيرة.