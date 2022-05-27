الامارات | هوكي الجليد يرفع حصيلة الإمارات إلى 40 ميدالية في "خليجية الكويت"

شكرا لقرائتكم خبر عن هوكي الجليد يرفع حصيلة الإمارات إلى 40 ميدالية في "خليجية الكويت" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفع منتخب هوكي الجليد حصيلة الإمارات بدورة الألعاب الخليجية الثالثة التي تستضيفها الكويت حتى 31 الجاري، إلى 40 ميدالية ملونة عقب فوزه على نظيره البحريني بنتيجة 7 – 2، وتحقيقه العلامة الكاملة متصدراً للمجموعة. وتفوق المنتخب على المنتخبات الثلاث التي واجهها وهي السعودية صاحبة الميدالية الفضية والكويت التي توجت ببرونزية المركز الثالث والمنتخب البحريني، مؤكداً جدارته بالظفر بالميدالية الذهبية والتتويج بطلاً للعبة بالدورة الخليجية.

كما واصل منتخبنا الوطني للبادل تنس للرجال انطلاقته المميزة في الدورة محققاً فوزه الثاني على المنتخب الكويتي بنتيجة 2-1 بعد الفوز على المنتخب السعودي بذات النتيجة في اللقاء الأول متساوياً في النقاط مع المنتخب القطري الذي يلاقيه مساء اليوم الجمعة برصيد 4 نقاط وبفارق مباراة أقل عن المنتخب الكويتي المتصدر للمجموعة مؤقتا حتى ختام الجولة الثالثة.

في جانب آخر، تعثر منتخبنا الوطني لكرة اليد في بداية مشواره الخليجي بعد تلقي خسارته أمام نظيره القطري بنتيجة 21-29 . وخسر منتخبنا للسيدات أمام نظيره العماني في ثاني أيام منافسات مسابقة البادل تنس.

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