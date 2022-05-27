شكرا لقرائتكم خبر عن كلاسيكو أولاد العم تحت أنظار إيهاب جلال استعداداً لمعسكر الفراعنة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة إيهاب جلال، متابعة قمة الإسماعيلي مع الزمالك والمقرر انطلاقها غدًا السبت، فى إطار الجولة الـ21 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحرص الجهاز الفني على متابعة جميع المباريات للوقوف على العناصر المميزة التى ستنضم لمعسكر المنتخب المقبل، وذلك ضمن برنامج الاستعداد لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.

فى سياق متصل، بات محمد فوزي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، ضمن اهتمامات الجهاز الفني للفراعنة خاصة بعد تألقه بشكل لافت للنظر ومساهمته فى إستعادة الفريق لمستواه المعتاد تحت قيادة حمزة الجمل.

وجدير بالذكر أن فوزى انضم للقائمة المبدئية لمنتخب مصر فى بطولة كأس الأمم الأفريقية بنسختها الماضية قبل أن يتم استبعاده من القائمة النهائية.