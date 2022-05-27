شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى قبل مباريات الجولة 21 للمسابقة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق، اليوم الجمعة، مباريات الجولة 21 من الدورى الممتاز هذا الموسم، حيث تشهد الجولة إقامة مباراتين بين الاتحاد السكندرى والجونة والمباراة الأخرى بين مصر المقاصة وفاركو.

أسدل الستار على منافسات الجولة 20 من الدورى المصرى، بإقامة 8 لقاءات وتأجيل المباراة الأبرز بين الأهلى والزمالك، وشهدت الجولة 20 هدفا فى 8 مباريات، وتم احتساب 5 ضربات جزاء ضاعت منها ضربة عن طريق محمد محسن ليلة لاعب المقاصة، كما شهدت الجولة حالة طرد لعصام صبحي لاعب الإسماعيلي.

جدول ترتيب هدافى الدوري المصري موسم 2021-2022

أحمد سيد زيزو "الزمالك" (11 هدفا).

مابولولو "الاتحاد" (10 أهداف).

مروان حمدي "سموحة" (10 أهداف).

جون إيبوكا "إنبي" (9 أهداف).

محمد هلال "البنك الأهلي" (7 أهداف).

خالد قمر "الجونة" (6 أهداف).

إبراهيم عادل ومحمود وادي "بيراميدز" (5 أهداف).

محمد شريف وبيرسي تاو "الأهلي" (5 أهداف).

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الجولة 21 للمسابقة

الزمالك - 41 نقطة

بيراميدز - 40 نقطة

الأهلي - 37 نقطة

فيوتشر - 35 نقطة

سموحة - 34 نقطة

مواعيد مباريات الجولة 21 للدوري

الجمعة

الجونة & الاتحاد السكندري..6.30 مساء على استاد خالد بشارة

المقاصة & فاركو..9 مساء على استاد الكلية الحربية

السبت

غزل المحلة & طلائع الجيش..4 عصر استاد غزل المحلة

سموحة & انبى..6.30 مساء استاد الاسكندرية

الزمالك & الاسماعيلى.. 6.30 مساء على استاد القاهرة الدولى

الأحد

فيوتشر & ايسترن كومبانى..4 عصراً على استاد الاهلى والسلام

بيراميدز & المصرى..6.30 مساء على استاد برج العرب

الاثنين

البنك الاهلى & سيراميكا..6.30 مساء على بتروسبورت

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.