موعد مباراة ليفربول وريـال مدريد في نهائي أبطال أوروبا.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يواجه ليفربول الإنجليزي، نظيره ريـال مدريد الإسباني، في التاسعة مساء غد السبت، على ملعب "دو فرانس" في العاصمة الفرنسية باريس، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويسعى ليفربول لتحقيق الانتصار والانتقام من ريال مدريد بعد خسارته اللقب أمامه في عام 2018 بنتيجة 3-1 وحصد اللقب السابع فى تاريخه، بينما يأمل الملكي تحقيق لقبه الرابع عشر في أمجد البطولات الأوروبية ليحقق ثنائية دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني هذا الموسم.

ونجح ريال مدريد فى تخطى مانشستر سيتي من نصف النهائي، بنتيجة 6 - 5 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب، فبعد أن خسر الملكى ذهابا بنتيجة 4 - 3، عاد فى لقاء الإياب ليحقق ريمونتادا جديدة بالفوز بنتيجة 3 - 1، بعد امتداد المباراة للأشواط الإضافية، بينما تأهل ليفربول بعدما فاز ذهابا وإيابا على فياريال الإسباني بنتيجة (5-2) في مجموع المباراتين.

وتعد هذه المرة هي الثالثة التي يتقابل فيها ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث لعب الفريقان وجها لوجه مرتين في المباراة النهائية للمسابقة القارية الأعرق.

وجاءت المرة الأولى في نهائي عام 1981، والذى حسمه ليفربول لصالحه بهدف دون مقابل، على ملعب "حديقة الأمراء"، ثم تكررت مواجهة ليفربول وريال مدريد في النهائي مرة أخرى، وذلك في عام 2018 والتي شهدت تعرض النجم المصرى محمد صلاح للإصابة، حيث توج الفريق الملكى باللقب الثالث عشر في تاريخه بدوري أبطال أوروبا بعد الفوز على الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة ليفربول:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفخال – إيدير ميليتاو – ناتشو – ميندي

خط الوسط: توني كروس – كاسيميرو – لوكا مودريتش – فالفيردي.

خط الهجوم: كريم بنزيما – فينسيوس جونيور.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ريال مدريد:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد – فان دايك – جول ماتيب – روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون – نابي كيتا – فابينيو.

خط الهجوم: محمد صلاح – ساديو ماني – دياز.

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