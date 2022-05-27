الامارات | مهر غودولفين "بوليلي" يطارد لقب "كنغزفورد سيمث كب" الأسترالي

شكرا لقرائتكم خبر عن مهر غودولفين "بوليلي" يطارد لقب "كنغزفورد سيمث كب" الأسترالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينشد المهر "بوليلي" بشعار "غودولفين"، وإشراف المدرب جميس كمنغز، تحقيق لقب سباق "كمنغزفورد سميث كب" المخصص للخيول المهجنة الأصيلة "جروب 1"، الأعلى تصنيفاً عالمياً، الذي يجري غدا السبت على مضمار "إيغل فارم" الأسترالي العريق.

وينطلق "بوليلي" بقيادة فارسه جيمس مكدونالد في سباق السرعة الممتد لمسافة 1300 متر عشبي، من البوابة الثامنة، ويمثل "كمنغزفورد سميث كب" بمثابة التجربة التحضيرية المثالية لسباق "سترادبروك هانديكاب" لخيول "جروب 1" الذي يجري لمسافة 1400 متر على ذات مضمار "إيغل فارم" في 11 يونيو المقبل.

وعلق المدرب جيمس كمنغز على حظوظ "بوليلي" بقوله في تصريحات صحافية: "ركض بوليلي بشكل جيد للغاية في مشاركته الأخيرة قبل أسبوعين، وحل وصيفاً، وجرت تدريباته دون تعقيدات على مدار الأيام الماضية، ونشعر بارتياح من الطريقة التي استعاد بها نشاطه".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news