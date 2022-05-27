الامارات | "جلف يوناتيد" بطلا للنسخة الأولى من دوري الدرجة الثالثة

شكرا لقرائتكم خبر عن "جلف يوناتيد" بطلا للنسخة الأولى من دوري الدرجة الثالثة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوج فريق "جلف يونايتد" بدرع النسخة الأولى من من دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم أمس، بعد فوزه على فريق فليتوود يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية التي جرت على ملعب ذا سيفينز بدبي.

وسجل أهداف جلف يونايتد بونيت بوباي، وسيدرك نانا "هدفين"، فيما سجل الهدف الوحيد لفليتوود جاك شيلس لاعب جلف بالخطأ في مرماه. وتأهل جلف يوناتيد على حساب منافسه النجوم في نصف النهائي، بالخسارة 0-1 ذهاباً، والفوز 2-0 في جولة الإياب، في المقابل تأهل فليتوود يوناتيد بتخطيه الدعم الرياضي بالفوز 2-1 ذهاباً وإياباً.

وشارك 12 فريقاً في النسخة الأولى لدوري الثالثة، ضمت إنتر سيتي، الدعم الرياضي، جلف يونايتد، رمال، مدينات، دي جاردنز يونايتد التي لعبت في المجموعة الأولى خلال الدور الأول، وفرق الزمالك، النجوم، الغربية، فليتوود يونايتد، رويال، إيليت فالكونز في المجموعة الثانية.

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