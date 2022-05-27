الامارات | السماح للجمهور بحضور مباراة المنتخب الودية أمام غامبيا

شكرا لقرائتكم خبر عن السماح للجمهور بحضور مباراة المنتخب الودية أمام غامبيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم السماح للجمهور بحضور مباراة المنتخب الوطني الودية المقررة الأحد المقبل أمام غامبيا، وذلك لدعم لاعبي المنتخب. وتأتي هذه المباراة في إطار تحضيرات المنتخب لمباراته المرتقبة أمام أستراليا في السابع من الشهر المقبل على استاد أحمد بن علي في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2022.

وحدد اتحاد الكرة في بيان صحافي توقيت إقامة مباراة غامبيا الساعة 7:40 مساء على استاد زعبيل بنادي الوصل في دبي.

ودشن المنتخب معسكر إعداد مغلق في دبي اعتبارا من الثلاثاء الماضي، ويستمر حتى موعد سفر بعثة المنتخب إلى الدوحة يوم الإثنين المقبل. وضمت قائمة المنتخب الحالية 29 لاعبا بينهم لاعب شباب الأهلي عمر عبد الرحمن الذي عاد إلى صفوف المنتخب بعد غياب طويل.

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