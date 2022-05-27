اتحاد الكرة يطلب 40 ألف مشجع في مبارة مصر وغينيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 مايو 2022

طلب اتحاد الكرة من الجهات الأمنية، حضور 40 ألف مشجع فى مباراة منتخب مصر وغينيا، يوم 5 يونيو المقبل بإستاد القاهرة، فى افتتاح التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 فى كوت ديفوار.

وينطلق معسكر منتخب مصر بقيادة إيهاب جلال يوم 30 مايو الجارى، واستجاب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم لطلب الاتحاد المصرى بتعديل موعد مباراتى منتخب مصر أمام غينيا وإثيوبيا فى الجولتين الأولى والثانية للمجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023. وتقرر إقامة مباراتى منتخب مصر أمام غينيا وإثيوبيا يومى 5 و9 يونيو المقبل بدلاً من 2 و6 من نفس الشهر كما كان مقرراً، ورفض الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إقامة مباراة مصر وإثيوبيا على أى ملعب فى إثيوبيا بعد مخاطبة اتحاد الكرة للكاف ورفضه إقامة المباراة هناك.