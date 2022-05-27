غياب رياض محرز عن أول جولتين في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 مايو 2022

أعلن الإتحاد الجزائري لكرة القدم، غياب رياض محرز، عن معسكر المنتخب الجزائري في يونيو القادم، في أول جولتين من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

وأكد الإتحاد غيابه عن مباراتي أوغندا وتنزانيا، كما أنه تلقى تقريراً طبياً من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي ينشط ضمن صفوفه محرز، يفيد بعدم قدرته على خوض المبارتين.

ويواجه المنتخب الجزائري، أوغندا في أولى مبارياته، في 4 من الشهر المقبل على أراضيه بملعب 5 جويلية، ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.