بركات يكشف سبب الرفض الأول لتأجيل مباراة الأهلي وإيسترن بالدوري

الشارقة - اميمة ياسر - كشف محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، سبب رفض رابطة الأندية لتأجيل مباراة الأهلي وإيسترن كومباني في البداية، قبل أن تقرر تأجيله بعدما قدم الأهلي حلا بخوض اللقاء بدون الدوليين.

قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: «كنت سعيدا للغاية بتأجيل مباراة الأهلي ضد إيسترن كومباني، فكان من المهم أن يحصل الأهلي على وقت كاف قبل النهائي الأفريقي، خاصة أن الوداد حصل على وقته الكافي وتم تأجيل له مباراة الرجاء، ولن يسافر وسيواجه الأهلي في المغرب لذلك كان من المهم أن يحصل الأهلي على نفس الوقت مثلما حصل المنافس».

أضاف: «الرابطة رفضت في البداية تأجيل لقاء الأهلي وإيسترن كومباني لإخطارها الاتحاد الدولي لكرة القدم بموعد نهاية الدوري».

واستكمل بركات، حديثه، قائلا: «لكن الأهلي عندما طرح حلا بخوض المباراة بدون الدوليين، الرابطة وافقت، واقتراح الأهلي كان عبقريا وأوجه الشكر لرابطة الأندية على الموافقة على طلب الأهلي مادام هذا لن يؤثر على جدول الدوري».

وفي سياق آخر، يرى محمد بركات، أن الأهلي لا يخشى أي فريق في إفريقيا.

وأردف: «الأهلي مبيخافش من حد ويلاعب أي فرقة في أي مكان، والأهلي ميخافش غير نفسه، لو لاعيبته مش مركزة».

وختم بركات حديثه، قائلا: «الأهلي الأفضل على مستوى أفريقيا في الأدوار الإقصائية، والفريق قادر على حصد دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي».