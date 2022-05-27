الأهلي يطالب «كاف» بطلب «عاجل» قبل لقاء الوداد بالمغرب في مباراة نهائى أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - تواصل مسئولو النادى الأهلى مع مسئولى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لتسهيل إجراءات دخول الجماهير الحمراء القادمة من خارج مصر إلى الأراضى المغربية، من أجل حضور مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا ضد الوداد المغربى يوم الاثنين المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، من أجل مؤازرة فريقها فى هذه المواجهة المهمة.

ورد مسئولو كاف والاتحاد المغربى على الأهلى بشأن استقبال الجماهير المصرية القادمة من مصر عبر الرحلات التى ستنقلها الشركات المسئولة عن تسهيل إجراءات سفر الجماهير الحمراء من مصر إلى المملكة المغربية، لكنها لم تحدد موقف الجماهير الأهلاوية القادمة من دول الخليج وبعض الدول الأخرى الراغبة فى حضور النهائى الأفريقى.

وترغب إدارة الأهلي فى تسهيل إجراءات قدوم جماهير الأهلى إلى المغرب من خارج مصر، لاسيما أن الموافقة تمت على منح جماهير الأهلى القادمة من مصر تأشيرة دخول المملكة المغربية وتذكرة المباراة فى مكان مخصص بمطار الدار البيضاء، لكن لم يحدد موقف جماهير الأهلى التى ستتوافد من خارج مصر.

وتضم قائمة الأهلى المسافرة إلى المغرب 28 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي وبدر بانون ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وكريم فؤاد وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية ومحمد محمود وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان وبيرسي تاو ومحمد شريف وصلاح محسن وحسام حسن وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا.

واختتم الأهلى تدريباته فى القاهرة ظهر الأربعاء، حيث خاض اللاعبون تدريبات بدنية وفقرات متنوعة، استعدادًا لمباراة الوداد في نهائي دوري الأبطال.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في التاسعة مساء الاثنين المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، حيث يسعى الأهلى للحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا، والفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة فى تاريخه والثالثة على التوالى.