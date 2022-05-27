رابطة الأندية تعلن تفاصيل عقوبات الجولة 20 ومباراة الأهلي وإنبي

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت إدارة المسابقات برابطة الأندية عقوبات مباريات الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدوري المصري، ومباراة إنبي والأهلي المؤجلة من الجولة 15 من المسابقة المحلية.

وجاءت العقوبات كالتالي:

مباراة إيسترن كومباني وسموحة في الجولة الـ20

إيقاف ممدوح إبراهيم، مدرب حراس مرمى إيسترن كومباني، 4 مباريات وغرامة 20 ألف جنيه، للسلوك غير الرياضي.

غرامة على إيسترن كومباني 50 ألف جنيه، لإلقاء الكرات داخل الملعب، بهدف تعطيل اللعب أو إفساد هجمة.

الإسماعيلي والبنك الأهلي الجولة في الجولة 20

إيقاف عبدالرحمن خالد، محلل أداء البنك الأهلي، 4 مباريات وغرامة 20 ألف جنيه، للسلوك غير الرياضي.

إيقاف اللاعب عصام صبحي، لاعب الإسماعيلي، مباراة واحدة للطرد، لمنع فرصة محققة لإحراز هدف.

مباراة إنبي والأهلي في الجولة 15

إيقاف عبدالناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، مباراة واحدة، وغرامة 10 آلاف جنيه، للاعتراض على الحكم.

وكان النادي الأهلي قد فاز على إنبي بثنائية مقابل هدف، في مباراة مثيرة بين الفريقين، احتضنها ستاد الجبل الأخضر، ضمن مؤجلات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بينما تعادل إيسترن كومباني أمام سموحة، بثنائية لكل منها، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ20 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فيما تعادل البنك الأهلي أمام الإسماعيلي، بهدفين لكل منهما، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ستاد الإسماعيلية، في إطار مباريات الجولة الـ20 من المسابقة المحلية.