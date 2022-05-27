شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لصانع ألعاب الإسماعيلى اليوم وتضاؤل فرص لحاقه بمباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أحمد مصطفى صانع ألعاب النادى الإسماعيلى لاختبار طبى اليوم الجمعة لتحديد فرص لحاقه بمباراة الزمالك المقرر لها غداً السبت بعد شكواه من إجهاد عضلى، وذلك خلال مشاركته فى المران الرئيسى الذى أقيم مساء أمس الخميس وفقاً لتأكيدات الدكتور مجدى باز طبيب الدراويش.

وتبدو فرص لحاق أحمد مصطفى بكلاسيكو أولاد العم ضيئلة للغاية، ويحل الإسماعيلى ضيفًا على الزمالك مساء غد السبت بالقاهرة، لحساب منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري العام.

جدير بالذكر أن أحمد مصطفى قد بدأ فى استعادة مستواه مؤخرًا، بعدما شارك أساسيًا فى اللقاء الماضي ضد البنك الأهلي والذى انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكلا منهما.

وأعلنت شركة تذكرتى طرح تذاكر مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل بالقاهرة، فى إطار الأسبوع الـ 21 من عمر منافسات الدوري العام.

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة تذكرتي عبر مواقع التواصل الإجتماعي : "تيسيراً على جماهير نادي الزمالك ونادي الإسماعيلي، تم فتح باب الحجز لمباراة الزمالك والإسماعيلي المقرر إقامتها يوم السبت 28 مايو لحين تحديد ملعب المباراة، ويرجى العلم أن التذكرة صالحة لأي من الاستادات التي سيقام عليها المباراة".

وكان المهندس يحيي الكومي رئيس النادي الإسماعيلي قد أعلن فى الساعات الماضية تخصيص 20 حافلة لنقل الجماهير إلى القاهرة لمؤازرة الفريق فى واحدة من أهم مباريات هذا الموسم سعيًا لتحقيق نتيجة إيجابية.

ودخل الدراويش معسكرا مغلقا مساء اليوم بفندق إقامة اللاعبين بمقر النادي، على أن يخوض مرانه الأخير عصر اليوم الجمعة قبل السفر إلى القاهرة للمبيت بأحد فنادق العاصمة استعدادًا للقمة.