شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى لمواجهة الوداد المغربى للحفاظ على اللقب الأفريقى للمرة الحادية عشرة فى تاريخه والثالثة على التوالى، وتأهل فريق الأهلى للمباراة النهائية لدورى أبطال أفريقيا للموسم الثالث على التوالى، بعدما نجح فى الحصول على اللقب الموسمين الماضيين، وسيكون الأهلى على موعد مع مباراة قوية ضد الوداد المغربى، الذى حجز مقعده فى النهائى على حساب بترو أتلتيكو الأنجولى.

جاء تأهل الأهلى على حساب وفاق سطيف الجزائرى، بعد الفوز فى القاهرة (4-0)، والتعادل فى الجزائر (2-2) بالدور نصف النهائى.

موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى

وضرب الأهلى موعدًا أمام الوداد المغربى فى النهائى المقرر إقامته بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء فى التاسعة مساء الاثنين المقبل.

القيمة التسويقية للأهلى والوداد المغربى

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق الأهلى 31.85 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لفريق الوداد المغربى 14.40 مليون يورو.

قائمة الأهلى المتواجدة فى المغرب لمواجهة الوداد

تضم قائمة الأهلى المسافرة إلى المغرب 28 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي وبدر بانون ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وكريم فؤاد وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية ومحمد محمود وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان وبيرسي تاو ومحمد شريف وصلاح محسن وحسام حسن وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا.