شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول وريال مدريد وراء تغيير موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك مواجهة صعبة غدا فى السادسة والنصف مساء عندما يستضيف نظيره الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدورى، فى إحدى مباريات الكلاسيكو العريقة بالكرة المصرية، والتى يطلق عليها كلاسيكو أولاد العم.

مباراة الغد بين الزمالك والاسماعيلي تم تعديل موعدها لتقام في السادسة والنصف مساء بدلا من التاسعة مساء، وذلك بسبب إقامة مباراة ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا في التاسعة مساء، ليتمكن الجمهور المصري من متابعة النهائي ومساندة محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي.

من جانبه كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، في تصريحات سابقة، أن سبب تغيير موعد تلك المباراة المرتقبة، هو نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد، حيث يستمتع الجماهير بمشاهدة المبارتين.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدورى برصيد 41 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى مباراتين وخسر أربعة لقاءات، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 19.

ويواجه فريق الزمالك سوء حظ فى المباريات التى لعبها على استاد القاهرة منذ تولى البرتغالى فيريرا تدريب الفريق الأبيض خلفاً للفرنسى باتريس كارتيرون، حيث فشل الزمالك فى تحقيق الفوز أو حتى تسجيل أى هدف خلال 5 مباريات خاضها على هذا الملعب.

كانت البداية فى مواجهة الفريق المغربى الوداد في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري الأبطال، وخسر الزمالك 0-1 باستاد القاهرة، ثم تعادل سلبياً مع ساجرادا الأنجولى فى دورى الأبطال أيضاً ثم تعادل سلبياً مع فاركو بالدوري المصرى ثم خسر من إنبى بهدفين دون رد وأخيراً خسر من الطلائع بهدف دون رد.