شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد خارج حسابات منتخب مصر فى مباراتى غينيا وإثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب عبد الله السعيد لاعب بيراميدز عن معسكر منتخب مصر المقبل، استعدادا لمباراتى غينيا وإثيوبيا فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 يومى 5 و9 يونيو المقبل.

وينطلق معسكر منتخب مصر، بقيادة إيهاب جلال، يوم 30 مايو الجارى، واستجاب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لطلب الاتحاد المصرى بتعديل موعد مباراتى منتخب مصر أمام غينيا وإثيوبيا فى الجولتين الأولى والثانية للمجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

وبناءً على طلب الاتحاد المصرى، قرر كاف تعديل مواعيد مباريات الجولتين الأولى والثانية للمجموعة الرابعة بالتصفيات الأفريقية، وتقرر إقامة مباراتى منتخب مصر أمام غينيا وإثيوبيا يومى 5 و9 يونيو المقبل بدلا من 2 و6 من نفس الشهر كما كان مقررا.

ورفض الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إقامة مباراة مصر وإثيوبيا على أى ملعب فى إثيوبيا بعد مخاطبة اتحاد الكرة للكاف ورفضه إقامة المباراة هناك.