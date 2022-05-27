شكرا لقرائتكم خبر عن أوناجم وسيسيه خارج الزمالك نهاية يونيو توفيرا لراتبيهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس إدارة الكرة بنادى الزمالك السماح للثنائى رزاق سيسيه ومحمد أوناجم بالرحيل عن الفريق نهاية يونيو المقبل، وذلك عقب انتهاء عقديهما مع النادى، واتفق اللاعبان مع إدارة الزمالك على الرحيل نهاية الموسم دون تجديد للتعاقد.

وجاء اقتراح إدارة الكرة بالموافقة على رحيل الثنائى بنهاية يونيو دون الانتظار لنهاية الموسم فى 30 أغسطس لتوفير راتبيهما الشهرى فى ظل خروجهما من حسابات البرتغالى جيسوالدو فيريرا المدير الفنى للفريق.

من ناحية أخرى طلب البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك من عبد الله جمعة الظهير الأيسر ضرورة انقاص وزنه خلال الفترة المقبلة، ليكون جاهز بدنيا من أجل المشاركة في التشكيل الأساسي للمباريات القادمة للفريق.

وأكد فيريرا للاعب أنه يمتلك مهارة كبيرة والفريق فى حاجة لمجهوده، لكن يحتاج إلى إنقاص وزنه فى أسرع وقت، وطلب فيريرا من معاونيه تنفيذ برنامج تأهيل مكثف لعبد الله جمعة لكى يكون جاهزا للمشاركة فى المباريات أساسيا.

من ناحية أخرى كشف إسلام جمال، المعد البدنى الخاص بطارق حامد لاعب وسط الزمالك، تفاصيل إصابته وسبب غيابه عن المباريات خلال الفترة الأخيرة.

قال إسلام جمال في تصريحات تليفزيونية: "طارق كان يعانى من إصابة فى الركبة مرتبطة بالرباط الصليبى الخلفى، وبعدما تعافى منها، وشعر أن التعافى لم يأت بنسبة 100%".

وأضاف: "أثناء اللعب يشعر حامد بأن هناك تعليقة في قدمه، واللاعب المحترف هنا لا بد أن يعالج الأمر ويتعافى بنسبة كاملة وهذا ما فعله طارق حامد". واختتم حديثه قائلا: "إصابة طارق حامد غير مقلقة، وسيعود قريبا بشكل طبيعي".