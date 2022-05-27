شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة بيراميدز الفرصة الأخيرة للشعبانى مع المصرى بعد تراجع النتائج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة سمير حلبية، التونسى معين الشعبانى المدير الفنى للفريق، وجهازه الفنى، فرصة أخيرة للبقاء مع النادى البورسعيدى، وذلك بعد تراجع نتائج المصري خلال الفترة الماضية، وآخرها الهزيمة من البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري العام.

وعقد مجلس إدارة النادي المصري جلسة مع الشعباني عقب مباراة البنك الأهلي، تم من خلالها الاتفاق على بقاء الجهاز الفني على رأس القيادة الفنية للفريق حتى مباراة بيراميدز المقبلة، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري العام، حيث تحدد نتيجة اللقاء مصير الجهاز الفني.

وشهدت الفترة الماضية تراجعاً ملحوظاً في نتائج النادي المصري، حيث لم يحصد الفريق البورسعيدي سوى نقطة واحدة في 7 مباريات متتالية، وذلك منذ الفوز على الأهلي بهدف نظيف، حيث خاض المصري بعدها 7 مباريات تعادل في مباراة واحدة وخسر 6 لقاءات أخرى، ليحصد نقطة واحدة من أصل 21 نقطة.

ويحتل النادي المصري المركز الـ 13 برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة، حيث فاز المصري في 4 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر مثلهم، وسجل لاعبو المصري 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 27 هدفاً آخر.