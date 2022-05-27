شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى مهدد بفقدان موسيمانى بعد مطالبته بتدريب منتخب جنوب إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغطية جديدة قدمها تليفزيون الخليج 365 عن تصريحات وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، التى أكدت على رغبتها في الحصول على خدمات بيتسو موسيمانى، لقيادة المنتخب الجنوب إفريقي، بدلاً من قيادته للأهلي المصري.

وأعربت وزيرة الخارجية الجنوب أفريقيا، عن اعتزازها بتدريب بيتسو موسيماني لفريق النادي الأهلي، مشيرة إلى أنهم يرغبون في الحصول على خدماته لتدريب منتخب جنوب إفريقيا، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع سامح شكري وزير الخارجية، عقب انتهاء جلسة المباحثات الثنائية.

وأتى ذلك بعد أن أعلنت إدارة النادي الأهلي منذ أسابيع قليلة، تجديد عقد بيتسو موسيمانى مع القلعة الحمراء.. لمدة عامين قادمين بخلاف الموسم الحالي.