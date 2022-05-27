شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. على معلول وش السعد على الأهلى فى النهائيات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "ملك الحلول" لقب أطلقته جماهير النادى الأهلى على النجم التونسى، على معلول ظهير أيسر الفريق، نظراً لتمتعه بالموهبة الكروية الكبيرة، التى نقلت الجبهة اليسرى فى الأهلى إلى مكان آخر لتكون أهم وأخطر أسلحة الفريق الأحمر الهجومية، بل إن غيابه بات من أكثر العوامل المؤثرة سلباً على هجوم الفريق الأحمر الذى يبدو بلا حول ولا قوة فى غياب موزع الهدايا وصاحب العرضيات الخطيرة.

5 مواسم فقط كانت كافية لتنصيبه ملكاً على قلوب الجماهير الأهلاوية، ونجح النجم التونسى فى حفر اسمه بحروف من ذهب فى قائمة أفضل المحترفين الذين عرفتهم القلعة الحمراء والكرة المصرية بشكل عام، بالأداء المميز والمستوى الثابت الذى يقدمه مع الفريق الأحمر منذ انضمامه للأهلى فى صيف 2016، قادماً من الصفاقسى التونسي.

فى المباريات الكبرى كان التونسى دائما على الموعد، بل إن غيابه عنها أصبح سببا للقلق من الفوز، وهو ماحدث بشكل خاص فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، عندما خسر الأهلى نسختين متتاليتين، أمام الوداد المغربى، وأمام الترجى، وتصادف غياب معلول عن الفريق الأحمر بسبب الإصابة فى كلتا المباراتين، قبل أن يؤكد معلول تلك النظرية بعد تتويجه مع الأهلى بنهائيين متتاليين فى دورى الأبطال، بعد مشاركته فى فوز فريقه على الزمالك بنهائى 2020 بهدفين مقابل هدف، ثم مشاركته فى فوز الأهلى بثلاثية نظيفة على كايزر تشيفز فى نهائى 2021.

ويستعد التونسى لخوض النهائى الأفريقى الثالث له مع الأهلى، بحثا عن الأميرة الأفريقية رقم 11 فى تاريخ القلعة الحمراء، والثالثة على التوالى لظهير أيسر نسور قرطاج، عندما يلتقى الأهلى بالوداد المغربى يوم الاثنين المقبل فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.















