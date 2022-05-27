شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخاطب التعاون لإرسال مستحقات صفقة مصطفى فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت إدارة نادى الزمالك خطابا لإدارة التعاون السعودى تطلب خلاله إرسال قيمة القسطين الثانى والثالث فى صفقة انتقال مصطفى فتحى من الزمالك للتعاون السعودى فى الانتقالات الشتوية الماضية.

اتفق الزمالك مع إدارة التعاون على سداد قيمة الصفقة البالغة مليون دولار على 3 أقساط، وتم دفع القسط الأول عند توقيع العقود بين الناديين واللاعب، إلا أن إدارة التعاون لم تسدد قيمة القسطين، وسبق أن أرسل الزمالك طلب باستعجال قيمة القسط الثانى، وتم إرسال استعجال جديد خاصة مع اقتراب موعد القسط الثالث وهو نهاية يونيو المقبل.

فيما كشف مسئولو نادى الزمالك موقفهم من احتراف أحمد سيد زيزو نجم الفريق الأبيض ومنتخبنا الوطني بعد تلقيه العديد من العروض الاحترافية اخرها من الدوري الفرنسي.

وأكد مسئولو الزمالك ان التفريط في زيزو والموافقة على احترافه أمر مستبعد نظرا للحاجة الفنية لخدماته، خاصة بعد تأكد رحيل النجم المغربي أشرف بن شرقي والذي لم تتوصل ادارة الزمالك لاتفاق معه بخصوص تجديد عقده الذي ينتهي مع الفريق الأبيض بنهاية الموسم الجاري.

من ناحية أخرى رفضت إدارة نادي الزمالك الطلب المقدم من نادي جالاتا سراي التركي بشأن تقسيط مبلغ 4 ملايين دولار قيمة تفعيل بند الشراء في عقد اعارة مصطفي محمد لاعب الزمالك السابق وجالاتا سراي التركي الحالي.

وكان النادي التركي قد ارسل طلبا بتقسيط قيمة الصفقة والمستحق دفعه في 30 يونيو المقبل، الا ان إدارة الزمالك رفضت الطلب خاصة ان النادي التركي قام بتفعيل العقد في ديسمبر الماضي ، وكان عليه تدبير المبلغ المطلوب من أجل انهاء الصفقة ، كما ان إدارة الزمالك تحتاج مبلغ الـ 4 ملايين دولار لحسم بعض الصفقات الصيفية المقرر ابرامها استعدادا للموسم الجديد.