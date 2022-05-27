شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يستدرج الاتحاد السكندرى فى مواجهة صعبة بالدورى على شواطئ الغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج فريق الجونة نظيره الاتحاد السكندرى فى السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة، على ملعبه خالد بشارة بمدينة الغردقة فى البحر الأحمر، ضمن منافسات الأسبوع الحادى والعشرين من الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم.

ويقبع فريق الاتحاد السكندرى فى المركز الثانى عشر برصيد 22 نقطة، جمعها من 20 مباراة، حيث فاز فى 5 مباريات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 8 لقاءات، سجل لاعبوه 28 هدفا واستقبلوا 34 هدفا.

فيما يحتل الجونة المركز الخامس عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 18 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالها الفوز خمس مرات وتعادل 3 مرات وتلقى 11 هزيمة، وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكهم 25 هدفا.

يدخل الاتحاد مباراة اليوم بعد النشوة الكبيرة التي عاشها الفريق عقب الفوز على بيراميدز في الجولة الماضية، لكن الفريق سيخسر خدمات قائد الفريق خالد الغندور عن مباراة الفريق أمام الجونة، بسبب حصول على الإنذار الثالث أمام بيراميدز.

بينما يعاني الجونة هذا الموسم رغم التغيير على الصعيد الفني، حيث يأمل تامر مصطفى فى تحقيق الفوز الأول مع الفريق، بعدما لم يذق طعم الانتصارات منذ رحيل مدربه السابق رضا شحاتة، وقاد تامر مصطفى الفريق الساحلى فى 4 مباريات خسر في ثلاثة أمام فيوتشر وبيراميدز وسيراميكا، وتعادل مع فاركو في الجولة الأخيرة.