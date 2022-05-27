شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يفضل اللعب بثلاثى وسط ارتكاز فى الأهلى أمام الوداد المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفضل بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، اللعب بثلاثى وسط ارتكاز فى مباراته ضد الوداد المغربى بنهائى دورى أبطال أفريقيا، من أجل تأمين منطقة الوسط ومنع الفريق المنافس من الاستحواذ على منطقة المناورات والتحكم فى رتم اللعب بالنهائى الأفريقى.

وينوى موسيمانى الاعتماد على الثلاثى حمدى فتحى وأليو ديانج وعمرو السولية في التشكيل الأساسي للأهلي أمام الوداد المغربي خاصة بعد تعافيهم من الإصابة وتعافيهم بشكل كامل للمشاركة بالنهائي الأفريقي، مع الاعتماد على اللعب بطريقة 4 / 3 / 3 أو اللعب بطريقة 3 / 4 / 3 وفقا لأسلوب لعب المنافس والأسلوب الذي يعتمد عليه في شن هجوم على الفرق المنافسة له.

وتضم قائمة المسافرة إلى المغرب 28 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي وبدر بانون ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وكريم فؤاد وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية ومحمد محمود وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان وبيرسي تاو ومحمد شريف وصلاح محسن وحسام حسن وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا.

واختتم الأهلي تدريباته في القاهرة ظهر الأربعاء، حيث خاض اللاعبون تدريبات بدنية وفقرات متنوعة، استعدادًا لمباراة الوداد في نهائي دوري الأبطال.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في التاسعة مساء الاثنين المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، حيث يسعى الأهلي للحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا، والفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة في تاريخه والثالثة على التوالي.