شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يصطدم بطموحات فاركو بالدورى فى الظهور الأول لـ مرازيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق فاركو تحت القيادة الفنية لمدربه البرتغالى نونو ألميدا ضيفا ثقيلا على مصر المقاصة، فى التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد الكلية الحربية بالقاهرة، ضمن منافسات الأسبوع 21 من الدورى هذا الموسم.

يدخل فاركو مباراة اليوم وفى رصيده 28 نقطة فى المركز السابع، بعدما لعب 20 مباراة، حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل في 7 مباريات وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً.

وتوقف رصيد مصر المقاصة عند النقطة 13 في المركز السابع عشر وقبل الأخير، جمعها من 20 مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 7 لقاءات وخسر 10 مواجهات، سجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلوا 27 هدفا.

يعيش فاركو حالة مميزة ما حصد 12 نقطة فى 8 مباريات منذ تولى نونو الميدا المسئولية الفنية للفريق خلفاً لمجدى عبد العاطي بالتعادل مع البنك الأهلي 2-2 ثم التعادل السلبي مع الزمالك ثم الفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد ثم التعادل مع غزل المحلة بهدف لكل فريق ثم التعادل السلبي مع سموحة ثم الفوز على فيوتشر بهدف دون رد ثم التعادل السلبي مع بيراميدز والجونة.

أما المقاصة فيبحث عن الانتصار مع مدربه الجديد، حيث قرر مجلس إدارة نادى المقاصة تعيين عيد مرازيق مديرا فنيا للفريق الفيومى، خلال الفترة المقبلة من عمر مسابقة الدورى المصري، من أجل المساهمة فى تحسين نتائج المقاصة، كما قرر مسئولو نادى المقاصة استمرار الجهاز الفنى المؤقت بقيادة طارق حجاج فى الجهاز الفني المعاون لـ عيد مرازيق، باعتباره من أبناء المقاصة.