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القاهرة - سامية سيد - يتصدر نادى الداخلية مجموعة القاهرة والقناة برصيد 66 نقطة بعد مرور 28 جولة حتى الآن فى إطار منافسات القسم الثانى، بفارق 14 نقطة عن بتروجت صاحب المركز الثانى برصيد 52، ليضمن التأهل والعودة للدورى الممتاز فى الموسم المقبل.

ترتيب جدول مجموعة القاهرة بالقسم الثانى قبل مواجهات اليوم

1 الداخلية 66 نقطة

2 بتروجت 52 نقطة

3 القناة 44 نقطة

4 زد إف سى 44 نقطة

5 بورتو السويس 44 نقطة

6 الترسانة 43 نقطة

7 وادى دجلة 42 نقطة

8 السكة الحديد 40 نقطة

9 الإنتاج الحربى 38 نقطة

10 المصرية للاتصالات 36 نقطة

11 منتخب السويس 36 نقطة

12 النصر 33 نقطة

13 المريخ 25 نقطة

14 بلبيس 21 نقطة

15 بور فؤاد 21 نقطة

16 بنها 10 نقاط

مباريات اليوم

تقام في الرابعة عصر اليوم الجمعة، 8 مواجهات مثيرة ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين من مجموعة القاهرة والقناة بالقسم الثانى، بين بتروجت وبلبيس، بنها مع السكة الحديد، الداخلية مع المصرية للاتصالات، النصر مع وادى دجلة، الإنتاج الحربى مع القناة، المريخ مع الترسانة، زد مع بور فؤاد.

يلتقى نادى الداخلية متصدر مجموعة القاهرة والقناة برصيد 66 نقطة والذى حسم عودته للدورى الممتاز الموسم المقبل، مع المصرية للاتصالات صاحب المركز العاشر برصيد 36 نقطة، فيما يلتقى نادى بتروجت صاحب الوصافة برصيد 52 نقطة مع بلبيس الرابع عشر برصيد 21 نقطة.

ويستضيف نادى النصر صاحب المركز الثانى عشر برصيد 33 نقطة، فريق وادى دجلة صاحب المركز السابع برصيد 42 نقطة في أهم لقاءات الجولة، فيما يلتقى الإنتاج الحربى التايع برصيد 38 نقطة مع القناة صاحب المركز الثالث برصيد 44 نقطة.

ويستقبل فريق بنها متذيل الترتيب بـ10 نقاط والذى هبط بشكل رسمي، فريق السكة الحديد صاحب المركز الثامن برصيد 40 نقطة، فيما يواجه المريخ صاحب المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة مع الترسانة صاحب المركز السادس برصيد 43 نقطة والذى يأمل في استعادة المركز الثالث مرة أخرى.