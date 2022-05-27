شكرا لقرائتكم خبر عن أجويرو المحلة يعوض غياب عبده يحيى أمام طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مصطفى عبده المدير الفنى لفريق غزل المحلة على الدفع بـ عبد الرحمن عاطف "أجويرو" مهاجم الفريق بالتشكيل الأساسى للمباراة القادمة أمام طلائع الجيش لتعويض غياب عبده يحيى، الذى تقرر غيابه عن اللقاء بسبب الإيقاف عقب الحصول على الإنذار الثالث فى المباراة التى جمعتهم أمام إنبى.

ويستضيف فريق غزل المحلة نظيره طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والمقرر لها يوم السبت المقبل على استاد المحلة فى تمام الساعة الرابعة عصرا.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 25 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 5 مباريات وخسر فى مثلها وتعادل فى 10 مباريات.