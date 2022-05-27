شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخوض مرانه الثانى بالمغرب اليوم استعدادا لنهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلى مرانه الثانى، اليوم الجمعة، بالمغرب استعدادا لمباراته ضد الوداد المغربى يوم الاثنين المقبل بنهائى دورى أبطال أفريقيا، ضمن استعداداته للحفاظ على اللقب الأفريقى للمرة الحادية عشرة فى تاريخه والثالثة على التوالى، وهو المران الذى يرغب خلال الجهاز الفنى فى تحفيظ لاعبيه بعض الجمل الفنية.

ويخطط بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى إلى شرح عدد من الأمور الفنية والخططية التى ينوى تطبيقها فى مباراة نهائى أفريقيا من أجل تنفيذها في موقعة الاثنين المقبل ومنح لاعبيه التعليمات الخاصة بهذه المباراة، لاسيما أنه يرغب في مباغتة الوداد المغربي ومهاجمته على أرضه ووسط جماهيره من أجل حصد اللقب الأفريقي.

وتضم قائمة المسافرة إلى المغرب 28 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي وبدر بانون ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وكريم فؤاد وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية ومحمد محمود وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان وبيرسي تاو ومحمد شريف وصلاح محسن وحسام حسن وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا.

واختتم الأهلي تدريباته في القاهرة ظهر الأربعاء، حيث خاض اللاعبون تدريبات بدنية وفقرات متنوعة، استعدادًا لمباراة الوداد في نهائي دوري الأبطال.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في التاسعة مساء الاثنين المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، حيث يسعى الأهلي للحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا، والفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة في تاريخه والثالثة على التوالي.