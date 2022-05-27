شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الرجال: مستحيل أن يتلاعب حكم الفيديو فى خطوط التسلل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الحكم الدولى محمود أبو الرجال إنه من المستحيل على حكم الفيديو التلاعب فى خطوط التسلل، لافتا إلى أن الرياضة فى مصر انتقاد وإشادة، موضحا أن الخطأ وارد ومن الممكن أن يحالف الحكم التوفيق مرة وأخرى لا.

وأضاف أبو الرجال خلال، تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب "أون تايم" مع الإعلامى أحمد شوبير على قناة "أون تايم سبورتس": "قرارات حكم الفيديو مبنية على وضع الكاميرات داخل الملعب وجودة الصورة".

وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" اختار الحكم الدولى المساعد محمود أبو الرجال للمشاركة فى كأس العالم 2022، التى تقام فى قطر نهاية العام الجاري، ليكون الممثل المصرى الوحيد فى المونديال بين الحكام المصريين.

ويعد الحكم الدولى المصرى المساعد محمود أبو الرجال من أفضل المساعدين ضمن حكام القارة السمراء ويعتمد عليه فى البطولات القارية والعالمية وظهر بمستوى متميز للغاية فى بطولة كأس الأمم الأفريقية بمصر حتى نال إشادة وثقة الجميع داخل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" ولجنة الحكام الرئيسية به.