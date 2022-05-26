كاف يرفض طلب الأهلي بشأن أزمة ملعب نهائي دوري الأبطال

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشكل رسمي عن رفض محكمة الكاس طلب الأهلي في أزمة نهائي دوري أفريقيا، وبالتحديد تأجيل المباراة النهائية أمام الوداد المغربي.

وقال الكاف في بيان رسمي له:

حكمت محكمة التحكيم الرياضية (CAS) اليوم لصالح CAF ورفضت طلب الأهلي تأجيل نهائي CAF دوري الأبطال.

كان CAF ملزمًا بتنفيذ قرار اللجنة التنفيذية (EXCO) الذي تم اتخاذه في يوليو 2019 والذي نص على أن الفائز بدوري أبطال CAF TotalEnergies سيتم تحديده من خلال مباراة نهائية.

تم منح استضافة نهائي CAF دوري أبطال أفريقيا توتال إنرجي إلى المغرب بعد أن سحبت السنغال، التي كانت الدولة الأخرى الوحيدة التي استوفت شروط الاستضافة.

يلتزم CAF بمبادئ الإنصاف والعدالة والمساواة بين جميع الأندية والاتحادات الأعضاء وسيعامل في جميع الأوقات جميع الأندية والاتحادات الأعضاء بشكل عادل وعلى قدم المساواة.

يتمنى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) لكل من الأهلي والوداد كل التوفيق في نهائي دوري أبطال أفريقيا توتال إنرجي.