شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يقترب من العودة للمشاركة مع سيراميكا بعد إنقاص وزنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب صالح جمعة، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، من العودة للظهور في قائمة الفريق بعد استبعاده طوال الفترة الماضية من قبل أحمد سامى المدير الفني رغم شفائه من الإصابة، حيث لم يدخل اللاعب القائمة سوى مرة واحدة أمام الأهلى في الجولة 17 من الدورى مع مدربه السابق هيثم شعبان.

ونجح صالح جمعة في السير على البرنامج التأهيلى الذى وضعه له الجهاز الفني والطبي بسيراميكا، حيث اقترب اللاعب من الوصول إلى وزنه الطبيعى الذى يؤهله للمشاركة في مباريات الفريق خلال الفترة القادمة.

ويكثف صالح جمعة من تدريباته فى "الجيم" التزاماً بالبرنامج التأهيلى الذى وضعه الجهاز الفني من أجل تجهيزه للمشاركة فى المباريات، خصوصا بعد عودته من الإصابة، كما يأمل اللاعب في الوصول إلى فورمته التي كان عليها قبل الإصابة.

ووضع الجهاز الطبى بنادى سيراميكا برنامجا خاصا لصالح جمعة لاستعادة لياقته البدينة وتخسيس وزنه، بعدما غاب اللاعب لفترة طويلة بسبب إصابته بقطع في وتر أكيليس الأمر الذى جعل اللاعب يفقد حساسية المباريات.

وعقد أحمد سامى المدير الفني لسيراميكا جلسة مع طبيب الفريق ومخطط الأحمال لوضع برنامح خاص لصالح جمعة يستعيد به اللاعب لياقته البدنية ووزنه، حتى يتمكن من الدفع به ولو لدقائق معدودة في المباريات القادمة، من مسابقة الدورى العام.