شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تبحث مع السفير المصرى فى المغرب ترتيبات دخول الجماهير مباراة الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت بعثة الأهلي فى المغرب جلسة خاصة مع السفير المصري بالمغرب، ياسر عثمان، وذلك في حضور أعضاء مجلس إدارة النادي المتواجد مع الفريق في المغرب والطاقم الإداري للبعثة.

وناقشت البعثة مع السفير المصري بالمغرب كافة الترتيبات الخاصة بحضور جمهور الأهلي مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، وكذلك حضور الجالية المصرية بالمغرب.

ويلتقى الأهلي فريق الوداد المغربي في التاسعة مساء الاثنين المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، حيث يسعى الأهلي للحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا، والفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة في تاريخه والثالثة على التوالي.

وبحث وفد النادي مع السفير ياسر عثمان، كل سبل تأمين جماهير الفريق والترتيبات الخاصة بتسهيل دخولها وخروجها للقاء الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتفقدت بعثة النادى الأماكن المخصصة لجماهير الأهلي بالمدرجات، وكذلك ممرات دخول وخروج جماهير الأهلي ووسائل التأمين اللازمة.

ودار نقاش مطول بين وفد البعثة ومسئولي الأمن ولجنة المسابقات بـ"كاف" في حضور ممثلي الوداد المغربي ومدير الاستاد ومسئولى الاتحاد المغربي لكرة القدم؛ بشأن الأماكن المخصصة لجماهير الأهلي من حيث الدخول والخروج والتأمين.