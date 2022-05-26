شكرا لقرائتكم خبر عن كريم بامبو: البنك الأهلى يستهدف المربع الذهبى وأتمنى خروج المصرى من أزمته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر كريم بامبو، مهاجم البنك الأهلى، عن سعادته بفوز فريقه على المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس على استاد برج العرب، ضمن مؤجلات الجولة 15 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وقال بامبو خلال تصريحات تليفزيونية لـ قناة "أون تايم سبورتس"، إنه يشكر الله على تحقيق الفوز أمام المصرى، موضحا أن الثلاث نقاط مهمة للغاية، خصوصا أن المباراة كانت صعبة ولكنهم استطاعوا تحقيق المطلوب منها.

وأضاف بامبو أن البنك الأهلى يستهدف المربع الذهبى هذا الموسم أو على الأقل التواجد في صفوف الست فرق الأوائل، لافتا إلى أن اللاعبين يركزون في كل مباراة على حدة حتى لا يتشتتوا، متمنيا أن تستمر النتائج الإيجابية لفريقه.

ودعا بامبو الله أن يخرج فريق المصري البورسعيدى من أزمته الحالية ويعود إلى تحقيق الانتصارات وإسعاد جماهيره، مختتما حديثه: "اللى جاى أحسن إن شاء الله وراضى بنسبة كبيرة عن أدائى وسأعمل على تطويره".

وجاءت أهداف المباراة من البنك الأهلى عن طريق كريم بامبو الذى تمكن من أحراز هدفين بالدقيقة 25، 76 وناصر منسى بالدقيقة 74، بينما جاء هدف فريق المصرى البورسعيدى بالدقيقة 49.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق البنك الأهلى للنقطة 29 محتلا المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز، بينما توقف رصيد المصرى البورسعيدى عند النقطة 20 محتلا المركز الـ13.