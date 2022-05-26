شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية × الدورى.. سلسلة اللاهزيمة تجمع الطلائع وفاركو.. والمصرى وإيسترن يبحثان عن الفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك بعض الأندية في بطولة الدورى المصرى بعض الأرقام المميزة خلال الفترة الماضية ويأملون فى مواصلة هذه الأرقام، وهناك أندية أخرى تسيطر عليها أرقام سلبية تسعى للتخلص منها.

ويمتلك طلائع الجيش سلسلة اللاهزيمة التى تمتد لـ13 مباراة على التوالى، حيث لم يتعرض الفريق لأى هزيمة منذ السقوط من الجونة في التاسع من فبراير الماضى، وحافظ الفريق على سجله خاليا من الهزائم على الرغم من مواجهة الأهلى والزمالك، حيث نجح في التعادل مع الأول والفوز على الثانى، ويواجه غزل المحلة في المباراة المقبلة، ويحتل الطلائع المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 29 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 7 لقاءات وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا.

ويمتلك فاركو سلسلة اللاهزيمة منذ تولى نونو الميدا المسئولية الفنية للفريق خلفاً لمجدى عبد العاطى، حيث حصد الفريق 12 نقطة فى 8 مباريات بالتعادل مع البنك الأهلى 2-2 ثم التعادل السلبى مع الزمالك ثم الفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد ثم التعادل مع غزل المحلة بهدف لكل فريق، ثم التعادل السلبى مع سموحة ثم الفوز على فيوتشر بهدف دون رد ثم التعادل السلبى مع بيراميدز والجونة.

فى الجانب الآخر، يبحث نادى المصرى البورسعيدى عن الخروج من كبوته، حيث لم يعرف الفوز منذ فوزه على النادى الأهلى، حيث لعب 6 مباريات 5 مواجهات أمام كل من "الزمالك والمقاولون والإسماعيلى وسموحة وفيوتشر بجانب التعادل مع غزل المحلة"، مماأدى إلى تراجع المصرى إلى المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 20 نقطة بعدما خاض 19 مباراة، حيث فاز المصرى فى 4 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات وخسر 7 مباريات أخرى، وأحرز لاعبو المصري 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 24 هدفاً آخر.

على نفس السياق يسير إيسترن كومبانى بقيادة علاء عبد العال، الذى طالب اللاعبين بضرورة الحصول على نقاط المباراة من أجل كسر سلسلة النتائج السيئة التي حققها الفريق في الدورى، حيث يعد آخر فوز للفريق أمام إنبى في 8 مارس الماضى، حيث يحتل إيسترن كومبانى المركز الأخير برصيد 12 نقطة، حصدها من 19 مباراة، حقق الفوز فى 2، وتعادل فى 6، وخسر 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 14 هدفا، واستقبلت شباكه 33 هدفا.