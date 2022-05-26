شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يحفز اللاعبين بـ 10 آلاف جنيه قبل مواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة وليد عرفات صرف 10 آلاف جنيه لكل لاعب بالفريق السكندرى عقب الفوز على إيستران كومبانى واستعدادا لمواجهة إنبى في بطولة الدورى المصرى الممتاز، وذلك طبقا للائحة الداخلية للفريق.

ومن المقرر أن يدخل فريق سموحة غدا معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة إنبى وتأكد غياب حسين فيصل الذى يعانى من شد فى الضامه ومحمود حليمو للإصابة وأحمد حكم للإيقاف .

ومن المقرر أن يلاقى فريق سموحة نظيره إنبى يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز حيث سوف تقام على ستاد الإسكندرية .

وقرر عبد الحميد بسيونى المدير الفني للفريق السكندرى منح اللاعبين راحه لمدة 48 ساعة عقب مواجهة إنبى وطالب وليد عرفات رئيس النادى اللاعبين بالأداء الرجولى واستمرار النتائج الإيجابية للمنافسة، على المركز الرابع و التواجد في المربع الذهبى للمشاركه فى بطولة الكونفدرالية الافريقية الموسم المقبل.