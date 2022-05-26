شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين بيراميدز وفيوتشر بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة بيراميدز وضيفه فيوتشر، في المواجهة الجارية حاليا بين الفريقين، على استاد الدفاع الجوى، فى إطار المباراة المؤجلة من منافسات الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

تبادل الفريقان السيطرة والمحاولات الهجومية ولاحت فرصة التقدم لفريق بيراميدز بعد خطأ من مروان الصحراوي مدافع فيوتشر، لكن لاعبى بيراميدز تسرعوا في انهاء الهجمة التي كانت قريبة من تغيير مؤشر اللقاء.

وجاءت أخطر فرص اللقاء لصالح فيوتشر بعد انطلاقة سريعة من أحمد عاطف لاعب الفريق مستغلا التمركز السيئ من مدافعي بيراميدز لينفرد بالمرمى ثم يراوغ الحارس شريف إكرامي ويسدد الكرة باتجاه المرمى الخالي لكن نبيل دونجا نجح بتدخل في الوقت المناسب من إبعاد الكرة.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي، وخط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - عمر جابر - محمد حمدي، وخط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - إسلام عيسى - إبراهيم عادل، وخط الهجوم: فخري لاكاي.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي: حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"، والدفاع: عمر كمال، مروان صحراوى، سعد سمير، جوزيف جوناثان، والوسط: غنام محمد، كريم وليد "نيدفيد"، أحمد رفعت، محمد رضا، والهجوم: أحمد عاطف وأيمن الصفاقسي.

ويحتل بيراميدز المركز الثانى فى جدول الترتيب برصيد 39 نقطة متأخرا بنقطتين عن الزمالك صاحب الصدارة، جمعها من 19 مباراة، حيث فاز فى 12 مباراة وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 4 لقاءات، سجل لاعبوه 29 هدفا واستقبلوا 14 هدفا.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد رصيد 34 نقطة حصدها فيوتشر بعد خوض 19 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 10 مباريات، وتعادل في 4 لقاءات وخسر 5 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 18.