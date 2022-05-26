الجهاز الفني لمنتخب مصر يحضر مباراة بيراميدز وفيوتشر.. صور

القاهرة - سامية سيد - حضر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الكابتن إيهاب جلال مباراة بيراميدز وفيوتشر في الدوري المصري.

وحضر بجانب الكابتن إيهاب جلال كل من محمد شوقي المدرب العام وأحمد حسام مدرب المنتخب وعصام الحضري مدرب حراس المرمى ومحمود سليم وعلي طه محللا الأداء.

ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات مختلفة، حيث سقط بيراميدز أمام الاتحاد السكندرى بهدف نظيف فى الجولة الماضية، فيما حقق فيوتشر الفوز على المصرى بهدف نظيف فى نفس الجولة.

ويحتل بيراميدز المركز الثانى فى جدول الترتيب برصيد 39 نقطة متأخرا بنقطتين عن الزمالك صاحب الصدارة، جمعها من 19 مباراة، حيث فاز فى 12 مباراة وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 4 لقاءات، سجل لاعبوه 29 هدفا واستقبلوا 14 هدفا.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد رصيد 34 نقطة حصدها فيوتشر بعد خوض 19 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 10 مباريات، وتعادل في 4 لقاءات وخسر 5 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 18.