شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 26 - 5 - 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 26 - 5 - 2022، حيث شهدت الساحة الرياضية العديد من الأخبار والأحداث الهامة، أبرزها: البنك الأهلى يزيد أوجاع المصرى بثلاثية بامبو ومنسي، وبعثة الأهلى تتفقد الأماكن المخصصة للجماهير فى ملعب نهائى أفريقيا.

فيديو.. البنك الأهلى يزيد أوجاع المصرى بثلاثية بامبو ومنسي

حقق فريق البنك الأهلى بقيادة خالد جلال الفوز على نظيره المصرى البورسعيدى بنتيجة 3 / 1 في المباراة التي جمعتهم منذ قليل على ستاد برج العرب ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز. مفاوضات سرية بين أمير مرتضى وباسم مرسى للعودة إلى الزمالك كشفت مصادر مطلعة أن باسم مرسى مهاجم الفريق تلقى اتصالات بشكل سرى من أمير مرتضى المشرف على الكرة بالزمالك، للاتفاق معه على العودة إلى الفريق الأبيض.

الأهلى يغلق تدريباته بالمغرب أمام وسائل الإعلام قبل نهائى أفريقيا

قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إغلاق مران الفريق أمام وسائل الإعلام، اعتبارًا من اليوم الخميس، وحتى موعد مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى المقرر إقامتها مساء الاثنين المقبل.

الزمالك يرفض احتراف زيزو بعد اقتراب رحيل بن شرقى