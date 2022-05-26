شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتجه لملعب الاتحاد لخوض أول مران استعدادا للوداد فى نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر فريق الكرة بالنادي الأهلي مقر إقامته بالمغرب منذ قليل مُتجهاً إلى ملعب نادي الاتحاد الرياضي البيضاوي، لخوض أول مران بالدار البيضاء استعداداً لمواجهة الوداد الإثنين المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق محاضرة بالفيديو للاعبين بمقر إقامة البعثة الأهلي قبل التحرك لخوض المران بملعب الاتحاد الرياضي، وحرص موسيماني على عرض بعض الفيديوهات لفريق الوداد المغربي، لتحديد المهام المكلف بها اللاعبون خلال التدريبات استعدادًا لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا، ووصلت بعثة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، إلى المغرب في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء.

وتضم بعثة الفريق 28 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي وبدر بانون، ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وكريم فؤاد وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية ومحمد محمود، وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان وبيرسي تاو ومحمد شريف، وصلاح محسن وحسام حسن وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا. ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في التاسعة مساء الاثنين المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، حيث يسعى الأهلي للحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا، والفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة في تاريخه والثالثة على التوالى.