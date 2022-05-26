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ريال مدريد يعلن قائمة لاعبيه لنهائي دوري الأبطال

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المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن نادي الإسباني عن قائمة اللاعبين المتجهة إلى باريس لملاقاة في نهائي في "استاد دو فرانس" في ضواحي سان دوني هذا السبت.

هذا ونشر النادي الملكي عبر حسابه في تويتر قائمة اللاّعبين استعدادا لمواجهة ليفربول، حيث اختار الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرّب الريال قائمة ً مكوّنة ً من خمسة ٍ وعشرين لاعباً، ما يعني عدم استثناء أيّ لاعب ٍ من السّفر إلى العاصمة باريس.
 

ويخوض ريال مدريد المباراة النهائيّة في المسابقة للمرّة السّابعة عشرة في تاريخه كأكثر الفرق وصولا للمشهد الختاميّ وأكثرِها تتويجا بثلاثة عشر لقباً.

(وكالات)

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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