حكيم زياش يرفض اللعب للمنتخب المغربي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جدد صانع ألعاب نادي تشيلسي ، حكيم زياش، رفضه اللعب للمنتخب المغربي في ظل استمرار البوسني وحيد خليلوزيتش على رأس الإدارة الفنية لـ»أسود الأطلس».

ويملك زياش 40 مباراة دولية مع المنتخب المغربي سجل خلالها 17 هدفا، لكنه لم يخض أي مباراة مع الأسود منذ قرابة عام بسبب خلافه مع مدرب المنتخب خليلوزيتش الذي استبعده بعدما اتهمه بعدم الاحترافية والتشويش على زملائه في المنتخب.

وحاول خليلوزيتش أخيرا عقد اجتماع صلح مع زياش لتصفية الأجواء بينهما، لكن جهوده لم تكلل بالنجاح ليستمر غياب نجم تشيلسي عن تشكيلة المنتخب المغربي.

وبمجرد إعلان الاتحاد المغربي لكرة القدم، أمس الأول، عن قائمة «أسود الأطلس» التي ستواجه الولايات المتحدة الأمريكية وديا، والتي خلت من اسم زياش، أكد اللاعب الهولندي السابق، هانز كراي، لشبكة «ESPN» أن زياش قال للمقربين منه «لن ألعب تحت قيادة هذا المدرب (خليلوزيتش) مرة أخرى مهما فعل، سواء طار عاليا، أو حلق على ارتفاع منخفض، أو وقف على عتبة بابي، أو نام على السقف أو في الطابق السفلي، لن ألعب مع هذا المدرب».