نيمار يؤكد بقاءه مع باريس سان جيرمان

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وقال نيمار في حديث لموقع «أوه ماي غول» على الإنترنت في العاصمة القطرية الدوحة حيث نظم أحد رعاته دورة في كرة القدم الخماسية تحمل اسمه «في الوقت الحالي، لم أسمع أي شيء، ولكن من جانبي، الحقيقة هي أنني باق»، مضيفا «هذا صحيح».وأضاف نيمار الذي سجل هدفه الـ100 بألوان باريس سان جيرمان في المرحلة الأخيرة من الدوري الفرنسي السبت الماضي ضد متز (5-0)، أنه لم يسمع إشاعات عن احتمال رحيله عن النادي.
ويتساءل باريس سان جيرمان الذي يقوم بإعادة هيكلة في صفوفه، عن المكان الذي سيمنح لنيمار، بعدما نجح في التمديد حتى عام 2025 لنجمه الفرنسي الدولي كيليان مبابي الذي أصبح أساس المشروع الرياضي.
وخلط تمديد عقد مبابي الأوراق في نادي العاصمة الذي يبدو أنه مستعد هذا الصيف للبدء من جديد في حقبة جديدة من خلال تغيير المدير الرياضي مع رحيل البرازيلي ليوناردو، وربما أيضا المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو ونيمار.
وزعمت صحيفة «ليكيب» الرياضية اليومية، أن باريس سان جيرمان «لن يعارض رحيل نيمار».
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